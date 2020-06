Rootslasi ärritab Soome otsus jätta neile «uks suletuks»

Rootsis on saanud Soome keelust suur diskussioonteema, see oli kõikide suuremate väljaannete esilehel.

Rootsi siseminister Mikael Damberg sõnas meediale, et Rootsi ootas Soomelt teistsugust otsust, kuid kuna Soome sulges end rootslastele, siis sellele võivad olla tagajärjed.

Göteborgis elav Nina Orji sõnas, et rootslaste jaoks on Soome ja teiste riikide kehtestatud sissesõidukeeld solvav.

«Rootslased leiavad, et neid diskrimineeritakse, kuna teiste riikide kodanikud tohivad reisida Soome ja mujale, kuid nemad mitte,» teatas rootslanna.

Orji sõnul käib see eriti stockholmlastele närvidele.

«Stockholmlased on harjunud sõitma Helsingisse ja mujale puhkama, nädalalõppu veetma ja sisseoste tegema. Sissesõidukeeld käib nende uhkuse pihta. Nad tunnevad end paremana kui teised rootslased, nad on bättre folk,» jätkas naine.

Suur-Stockhlmis elav rootsisoomlane Sirpa Humalisto sõnas, et Soome ja teiste riikide keelud on rootslaste seas kuum teema.

«See on diskussiooniteema. On ka neid, kelle arvates peetakse rootslasi teisejärgulisteks inimesteks, kelle raha ei kõlba,» lausus humalisto.

Rootsis on siiski ka neid, kelle arvates teevad teised riigid õigesti, et rootslastele piiri kinni hoiavad, sest Rootsis on seni palju koroonaviirusesse nakatunuid.