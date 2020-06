PILDID ⟩ Londonis olev Winston Churchilli kuju kaeti igaks juhuks kinni, et protestijad selle kallale ei läheks

Mõlemal pool Atlandi ookeani on hakatud maha võtma ajalooliste isikute kujusid, kuna protestijate sõnul esindavad need orjapidajaid, rassiste, natsiste ja vähemustesse halvasti suhtujaid.

Alguses kaitsesid kuju politseinikud, kuid siis langetati otsus see täielikult kinni katta. Kuju katmise tingis ka see, et selle jalamile oli tehtud rassismile viitavat graffitit.

Teada on, et Churchill pidas indialasi alama klassi inimesteks ja leidis, et nad on metsalised metsiku religiooniga. Briti võimud arvavad, et protestijad võivad selle tõttu nüüd ka Churchilli kuju kallale minna.