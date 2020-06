Kas sina märkad midagi? Inglise tõsielustaari süüdistatakse liigses fototöötluses

Briti tõsielusarjast «Geordie shore» tuntuks saanud Chloe Ferry jagas Instagrami kontol pilti, millel poosetab oranži värvi bodis. Kuigi naine on suurepärases vormis, pole ta jätkuvalt pilditöötlusest loobunud.

Nimelt kirjutas Briti meedia mõne aja eest, et Chloe on kaalust kaotanud üle kümne kilogrammi. Chloe ise kommenteeris teemat oma sotsiaalmeedia kontol ja lisas, et tunneb end nüüd lõpuks ometi oma kehas hästi.

Ometigi mitte piisavalt hästi, et Photoshopist täielikult loobuda. Nimelt märkasid naise jälgijad, et kõnealusel pildil on seinaplaadid kõverad, mis tavaliselt viitab fototöötlusele. Samuti heidetakse naisele ette, et tema tagumik on ebaloomuliku kujuga.

«Seinaplaadid on kõverad. Palun ära tuuni oma pilte, sa oled niisama ka täiuslik,» kommenteeris üks fännidest.

«Ei teadnudki, et plaadid võivad niimoodi painduda...» kommenteeris veel teinegi, vihjates samuti liigsele pilditöötlusele.

Kusjuures, see pole mitte esimene kord, mil Ferry Photoshopiga vahele on jäänud. Elu24 kirjutas juba 2018. aastal, kuidas naise fännid märkasid, et Chloe pildil oli naise keskkohta ühelt poolt udutatud.

Seetõttu olid inimesed ta pildi suhtes ka päris kriitilised. «Kõik see raha, mille oled ilukirurgiale kulutanud ja Photoshopid ikka oma pilte. Kui kurb,» kirjutas üks jälgijatest.