Linnaruum ⟩ Kitseküla – miljööväärtus raudteede vahel

Siin asub Eesti vanim välismonument isikule, 16. sajandil püsti pandud nn Marta tänava rist. Asula tänaval asub väljapaistev näide stalinistlikust arhitektuuriansamblist ja tänavast, kus elas meie kuulsamaid poplauljaid Jaak Joala. Samas lähedal, asumi lääneosas, asub meie jalgpallimeka ühes suurima, A. Le Coqi esindusstaadioniga.

Kitseküla, mitte Lilleküla saadion, nagu tavaliselt öeldakse. Ja näe, ka DJ Rott on jõudnud oma pookstavi anda! FOTO: Ajakiri Pulss

Viktoriiniküsimus - mis asumis asub Jalgpalli tänav? FOTO: Ajakiri Pulss

Jala ja trammiga

Kitseküla on südalinnast n-ö paari kiviheite kaugusel, nii et annab ka suisa jala, kondimootori jõul linnakeskusse liikuda, aga asumit läbib üsna külluslik ühistranspordivarustus. Tipptunni ajal liigutab inimesi läbi asumi kõige kiiremini trammiliiklus. Viimane jõudis siiakanti juba 1901. aastal.

Kitseküla, Pärnu maantee viadukt FOTO: Ajakiri Pulss

Kitseküla probleemiks autoliikluse aspektist on tõsiasi, et asumit ümbritsevad kolmest küljest ajaloolised raudteeliinid Narva, Paldiski ja Viljandi suunas ning lõunast on piiriks Järvevana tee. Autoliikluse läbivuse tõstmiseks ehitati asumit poolitavale Pärnu maanteele 1950ndatel ülesõiduviadukt, mille all laiub risti Narva raudteeliini rööpavöönd. Paraku on viaduktil tipptundidel ikka tavaline pilt, autoseisakud. Raudteeliiklus iseenesest on aga integreeritud ühistranspordivõrguga ja Kitsekülla pääsevad inimesed koguni neljast rongipeatusest.

Suvemõisad ja kõrtsid

Vanim ajaloomärk asumis on kogu Eesti vanim isikule pühendatud välimonument, Marta tänaval asuv paekivist rist, mis pärineb 16. sajandist. Mälestusmärk on Liivi sõja ajal siin 11. septembril 1560 Vene vägede vastu peetud nn Jeruusalemma mäe lahingus langenud värvikale Tallinna kaupmehele ja seiklejale, Mustpeade vennaskonna liikmele Blasius Hochgrevele. Muide, neid riste oli siinkandis veel nõukogude ajani püsti kolm! Ime, et nn Marta tänava paekivirist seal tänaseni seisab, nüüd juba aastakese ka kenasti korrastatud ja tähistatud moel.

Marta rist, Eesti vanim isikumonument välitingimustes oma algsel kohal (16. s teine pool) Tegemist on Jeruusalemma lahingus langenud Tallinna kodanikule püstitatud mälestusmärgiga, milliseid algselt oli vähemalt kolm. Ristil on kiri: Aastal 1560, 11. septembril on siin härra Blasius Hochgreve venelaste poolt armutult maha löödud. Jumal olgu talle armuline ning andku talle viimsel päeval rõõmsat ülestõusmist igavesele elule. Aamen. FOTO: Ajakiri Pulss

19. sajandi keskpaigani oli praeguse Kitseküla asumi ala juba ilmselt muistsel ajal teena kasutusel olnud Pärnu maantee ümbruses vähese hoonestusega – vaid kõrtsid liivaluidetest tolmuse tee ääres ja üksikud suvemõisad (hof’id) roheliste iluaedadega. Viimaseid hakkas siiakanti siginema 17. sajandil seoses Rootsi kuninganna Kristina linnale annetatud heinamaadega: Pfützneri mõis oli Marta risti lähedal, Lindheimi (Vogdti) mõis praeguse viadukti all. 18. sajandil rajati Fahrenholzi suurem suvemõis praeguse Pärnu mnt 127–133 asukohta. Peamist ja pidevamat tulu andis Fahrenholzile, kus peeti ka peenema seltskonna aiapidusid, siiski krundi suure heinamaa rentimine. Tänaseks meenutab kadunud suvemõisate aegu vaid 1867. aastal abivajajatele uksed avanud diakonisside asutus, mis rajati endisesse Lindheimi (ka Berghofi, Vogdti) suvemõisa parki. Säilinud on haigla uhke paekivist peakorpus aadressil Pärnu maantee 102, mida näeb üle viadukti jalutades. Diakonissidemaja järeltulijaks võib pidada Magdaleena haiglat, mille kompleks avati 1978. aastal. Viimane kandis nime Neljas haigla, mis oli mõeldud nõukogude eliidi ravimiseks.

Kitseküla, Diakonisside hoone. Siit piirkonnast, suvemõisast, sai asum alguse FOTO: Ajakiri Pulss

Pargioaas purskkaevuga. Magdaleena haigla, endine nõukaeliidi IV haigla. FOTO: PULSS

Nimi ja nimed