KUMMALINE JUHTUM ⟩ Vanaema sai tema kööki tunginud lapselapse peale nii kurjaks, et kutsus politsei

Noormehe advokaat Rob Moussalli kirjeldas kohtus, et Daniel elab koos emaga ja vanaema elab tema kõrval. «Ta on regulaarselt tema majas ja vanaema teeb talle süüa,» ütles Moussalli, kelle sõnul mõistis Daniel, et tol varahommikul tal vanaema koju sisenemiseks luba ei olnud. Advokaadi sõnul on Daniel regulaarselt vanaema loal tal külas olnud, kuid seekord läks ta sinna liiga hilja.