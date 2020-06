Vabandused, vabandused... Milliseid Eesti staare on rassismisüüdistused tabanud ja miks?

Kui joon, millel jalutada, on vaevuaimatav, leidub paratamatult ka neid, kes piirist üle astuvad. Kes on oma viga mõistnud, see on vabandanud, mõni aga ajab oma jonni edasi. Teeme ülevaate tuntud eestlastest, keda süüdistused tabanud on.