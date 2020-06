Forbes.com ja celebritynetworth.com järjestasid 20 kõige rikkamat poliitikut ja riigijuhti aastal 2020.

1. VLADIMIR PUTIN

Venemaa presidendi Vladimir Putini vara suurus on 70 miljardit dollarit (61,6 miljardit eurot), mis teeb temast maailma kõige rikkama poliitiku.

Venemaa president Vladimir Putin FOTO: SPUTNIK/REUTERS/Scanpix

Nõukogude Liidus Leningradis, nüüdses Peterburis 1952. aastal sündinud Putin oli välisluure ohvitser ja riiginõunik, saades siis peaministriks.

Putin on Venemaa president neljandat ametiaega, ta oli president 2000 – 2008 ja uuesti alates 2012. aastast praeguseni.

Ei ole täpselt teada, kuidas Putin jõukaks on saanud.

2. MICHAEL BLOOMBERG

Teisel kohal on oma varaga ameeriklasest poliitik ja ettevõtja Michael Bloomberg, keda tuntakse ka kui New Yorgi endist linnapead.

USA ärimees ja endine presidendikandidaat Michael Bloomberg FOTO: Sue Ogrocki/AP/Scanpix

Tema vara suurus on 56 miljardit dollarit (49,28 miljardit eurot).

Ta on majandustarkvarafirma ja uudisteagentuuri Bloomberg L.P. põhiomanik.

14. veebruaril 1942 Bostonis sündinud Bloomberg oli New Yorgi linnapea 2002 – 2013. Ta oli USA 2020. aasta presidendivalimiste demokraatide eelvalimistel kandidaat, lõpetades oma kampaania märtsis 2020.

3. - 4. TAI KUNINGAS MAHA VAJIRALONGKORN

Tai kuninga Maha Vajiralongkorni vara suurus on 30 miljardit dollarit (26,4 miljardit eurot).

Tai kuningas Maha Vajiralongkorn FOTO: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS/Scanpix

28. juulil 1952 sündinud kroonprintsist sai Tai kuningas 2016 pärast oma isa, kuningas Bhumibol Adulyadej surma.

Briti kuninglikus sõjaväeakadeemias hariduse saanud ning Briti, Austraalia ja USA kaitseväes teeninud tailane on poliitikute seas oma jõukuselt kolmas.

Teada on, et kuningale meeldib pidutseda ja end kaunite naistega ümbritseda. 2019 abiellus ta oma endise ihukaitsja Suthida Na Ayudhyga, kellest sai kuninganna Suthida.

3. - 4. ŠEIK MANSOUR BIN ZAYED AL NAHYAN

Kolmandal-neljandal kohal oma varaga on samuti Araabia Ühendemiraatide poliitik ja ärimees, 1970. aastal sündinud šeik Mansour bin Zayed al Nahyan. Ta on Araabia Ühendemiraatide peaministri asetäitja ja presidendiasjade minister. Šeik kuulub koos oma poolvenna Khalifa bin Zayed Nahyaniga Abu Dhabi valitsejaperekonda.

Tema vara suurus on 30 miljardit dollarit (26,4 miljardit eurot) ja ta on kogunud selle naftaärimehena.

5. - 6. PRINTS ALWALEED BIN TALAL AL SAUD

Prints Alwaleed Bin Talal Al Saud on Saudi Araabia ärimagnaat, investor ja filantroop, kes sündis 1955. aastal Ar-Riyāḑis. Ta kuulub Saudi Araabia kuninglikku perekonda.

Saudi Araabia prints Alwaleed bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud FOTO: AHMAD MASOOD/REUTERS/Scanpix

Väljaanne Time valis ta maailma 100 kõige mõjuvõimsama inimese hulka.

Tema vara suurus on 20 miljardit dollarit (17,6 miljardit eurot) ja see on saadud eelkõige naftatööstusest.

5. - 6. BRUNEI SULTAN

Poliitikute seas on oma varaga kuuendal kohal Brunei sultan Hassanal Bolkiah Al-Mu'izzaddin Waddaulah, kellele kuulub 20 miljardit dollarit (17,6 miljardit eurot). Ta on õppinud mitmes ülikooli ja tunneb huvi teaduse vastu, olles paari ülikooli audoktor.

Brunei sultan Hassanal Bolkiah FOTO: Ahim Rani/AP/Scanpix

Ta on lõpetanud ka Briti kuningliku sõjaväeakadeemia.

1946. aastal sündinud sultan sai valitsejaks 1967 pärast oma isa Omar Ali Saifuddieni loobumist troonist. Ta on ka oma riigi peaminister.

Brunei iseseisvus Briti võimu alt 1984.

Nafta- ja gaasirikka riigi valitsejale kuuluvad näiteks Londonis asuv Dorchester ja Beverly hotell ning ta elukohaks olev palee on väärt miljardeid dollareid.

7. ŠEIK KHALIFA BIN ZAYED NAHYAN

Šeik Khalifa bin Zayed bin Sultan bin Zayed bin Khalifa bin Shakhbout bin Theyab bin Issa bin Nahyan bin Falah bin Yas on alates 2004. aastast Araabia Ühendemiraatide president, kuid ka Abu Dhabi emiir.

Araabia Ühendemiraatide president šeik Khalifa bin Zayed Al Nahyan FOTO: STEPHANIE MCGEHEE/REUTERS/Scanpix

7. septembril 1948 sündinud šeik armastab Araabia spordialasid, hobuste ja kaamelite võiduajamisi.

Tema järgi on nimetatud Burj Khalīfah, mis on oma 828 meetriga maailma kõige kõrgem ehitis.

Šeik on saanud oma vara, mis on 18 miljardit dollarit (15,84 miljardit eurot) naftatööstusest ja edukate investeeringutega teistesse tööstustesse.

8. ŠEIK MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM

Poliiikute seas on oma varaga kaheksandal kohal Araabia Ühendemiraatide peaminister šeik Mohammed bin Rashid al Maktoum, kes on ka Dubai valitseja.

Dubai emiir šeik Mohammed bin Rashid al Maktoum FOTO: Caro / Sorge/Scanpix

Talle kuulub 99,67 protsenti invsteerimisfirmast Dubai Holding ja tema lasi ehitada Pärsia lahte kunstsaared, millest moodustusid palmikujundid.

Tema vara suurus on 14 miljardit dollarit (12,32 miljardit eurot).

Šeik oli mõni aeg tagasi meedias skandaali tõttu, sest ta teine naine, Jordaania päritolu printsess Haya bint al-Husayn põgenes koos nende kahe lapsega Suurbritanniasse, kus palus asüüli.

Naine käib seal kohut, et mehest lahutada ja saada laste hooldusõigus.

Printsess Haya sõnul on ta mees vägivaldne ning plaanis sundida nende kahte last täiskasvanuna abielluma tema poolt välja valitud isikutega.

9. MOHAMMED AL AMOUDI

Etioopia ärimehele Mohammed Al Amoudile kuulub 12,6 miljardit dollarit (11 miljardit eurot), olles maailma üks rikkamaid inimesi. Al Amoudi sai oma vara ehitamisest, kinnisvaraarendusest, naftatöötlusest ja veel mitmetest äridest.

Ta sündis 1947. aastal Etioopias, ta isa oli pärit Jeemenist ja ta ema oli etiooplanna.

Ta on Etioopia kõige rikkam inimene, Saudi Araabia kodakondsusega isikute seas rikkuselt teine ja maailmas tumedanahalisest samuti rikkuselt teine.

Ta on Etioopias, kuid ka Rootsis suurinvestor.

10. SAUDI ARAABIA KROONPRINTS MOHAMMED BIN SALMAN

Mohammed bin Salman on Saudi Araabia kroonprints, kes sündis 1985. aastal Ar-Riyāḑis kuningas Salmani pojana.

Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman FOTO: Mandel Ngan/AFP/Scanpix

Tema vara suurus on 10 miljardit dollarit (8,8 miljardit eurot).

Ta on Saudi Araabia asepeaminister, arengunõukogu juht, poliitika- ja julgeolekuküsimuste nõukogu esimees ning kaitseminister. Teda peetakse Saudi Araabia de facto juhiks.

Kroonprints on ellu viinud mitmeid reforme, näiteks naised tohivad autot juhtida, nad tohivad väljapool kodu rohkem töötada, usupolitsei volitusi on kärbitud ja nõrgenenud on meeste eeskosteõigus naistele.

Temaga on seotud rahvusvaheline mõrv. Saudi Araabia ajakirjanik ja dissident Jamal Khashoggi tapeti 2. oktoobril 2018 Türgis Istanbulis Saudi Araabia konsulaadis.

USA Luure Keskagentuur (CIA) uuris Khashoggi mõrva ja leidis, et selle tellis Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman.

11. SILVIO BERLUSCONI

Silvio Berlusconi on Itaalia endine peaminister, olles Teise maailmasõja järgsetest Itaalia peaministritest mõjuvõimsaim. Ta on meediaimpeeriumi omanik ja paremtsentristlik poliitik ning talle kuulus 1986 - 2017 Itaalia jalgalliklubi AC Milan.

Silvio Berlusconi FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Itaallase vara suurus on 8,5 miljardit dollarit (7,48 miljardit eurot).

Berlusconit on mitmel korral süüditatud altkäemaksudes ja maksupettustes. Talle määrati 1995 finantskuritegude eest 16-kuuline karistus.

Berlusconi on tuntud oma skandaalsete naissuhete poolest.

12. ABDUL AZIZ AL GHURAIR

Tegemist on Araabia Ühendemiraatide ärimehe, selle riigi ühe jõukama inimesega, kes tegeleb ka poliitikaga.

7,5 miljardi dollari (6,6 miljardit eurot) omanik on Mashreqi panga tegevjuht, ta isa Abdullah Al Ghurair asutas selle panga.

1954. aastal sündinud Abdul Aziz Al Ghurair sai USA California polütehnilises ülikoolis tööstusinseneri hariduse ja juhib pool sajandit tagasi asutatud Abdullah Al Ghurair firmadegruppi, mis on Lähis-Idas üks suuremaid ärigruppe, tegutsedes rohkem kui 20 riigis.

13. ABDULLAH BIN AHMAD AL GHURAIR

Abdullah bin Ahmad Al Ghurair on 1930. aastal sündinud Araabia Ühendemiraatide ärimees, kes asutas 1967 Mashreqi panga.

Ta on Al Ghurair Group äride asutaja koos oma venna Saif Ahmad Al Ghurairiga, kes on samuti miljardär.

Tema ehitusfirma osales Dubai metroo ehitamisel ja oli alltöövõtja maailma kõrgeima hoone Burj Khalifa ehitamisel. Lisaks on ta Araabia Ühendemiraatide valitsusnõunik.

Talle kuulub kuus miljardit dollarit (5,28 miljardit eurot).

14. SULTAN BIN MOHAMMED BIN SAUD AL KABEER

Prints Sultan bin Mohammed bin Saud Al Kabeer kuulub Saudi Araabia kuninglikku perekonda. Al Kabeeri perekond on Saudi Araabia kuningliku pere kõrvalharu ja neil ei ole õigust troonile.

1954. aastal Ar-Riyāḑis sündinud prints asutas 1977. aastal piimatoodete firma Almarai, mis on maailma üks suuremaid toidufirmasid.

Lisaks on ta Bahreini kindlustusfirma Arabian Shield ja mitme tsemendifirma juht.

Talle kuulub Ar-Riyāḑi lähedal suur villa ja farm, kus on 100 hobust.

Tema vara suurus on üle viie miljardi dollari (üle 4,4 miljardi euro).

15. IMELDA MARCOS

Imelda Marcos on Filipiinide endine esileedi, kes sündis 1929. aastal Manilas. Ta on Filipiinide kunagise presidendi Ferdinand Marcose lesk.

Filpiinide eksesileedi Imelda Marcos FOTO: TED ALJIBE/AFP/Scanpix

5,1 miljardi dollari (4,4 miljardit eurot) suuruse vara omanikku tuntakse ka sellest, et tal on tuhandeid paari kingi.

Imelda Marcos oli Filipiinide esileedi 1965 – 1986, ta sekkus poliitikasse.

Ta sai Filpiinidel oma ostlemise, pidude ja luksusliku eluga tuntuks kui kohalik Marie Antoinette. See on viide kunagisele Prantsusmaa kuningannale, kes läks ajalukku kui laristaja ja rahva näljale vilistaja ning kes Prantsuse revolutsiooni (1789 - 1799) ajal giljotineeriti.

Filipiinidel oli majanduslangus, kuid esileedi kulutas pidevalt riigi raha oma eravajadusteks.

Marcosed põgenesid 1986. aastal rahvaülestõusu ajal Filipiinidelt ja läksid USAsse eksiili, elades Hawaiil.

President Corazon Aquino lubas Marcose perekonnal tulla Filipiinidele tagasi 1989. aastal pärast Ferdinand Marcose surma.

Imelda Marcos valiti neljal korral Filipiinide esindajatekotta ja ta üritas kahel korral saada Filipiinide presidendiks.

Tema ja ta abikaasa käes on riigilt röövitud raha Guinnessi rekord. Nende taskutesse läks kümneid miljardeid.

16. - 17. KIM JONG-UN

Tegemist on Põhja-Korea praeguse liidriga, kes sai selles kinnises riigis võimule 2011 pärast oma isa Kim Jong-ili surma.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un FOTO: 朝鮮通信社/AP/Scanpix

36-aastane riigijuht sai hariduse Šveitsi kallites erakoolides, olles nüüd mõjuvõimas diktaator, kes on hoidnud maailma oma raketikatestustega ärevuses.

Talle kuulub 5 miljardit dollarit (4,4 miljardit eurot).

Kimide dünastia on Põhja-Koreas olnud võimul alates 1949. aastast, kui praeguse valitseja vanaisa Kim Il-sung selle riigi asutas. Nende vara pärineb maavaradest, kuid nüüdsel ajal ka salakaubandusest, sest Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioonide tõttu ei saa nad ametlikult ega avalikult kaubelda.

16. - 17. PRINTS AZIM

Prints Haji Abdul Hazim on Brunei sultani Haji Hassanal Bolkiah teine poeg, kes on saanud hariduse Suurbritannia paremates koolides ja ülikoolides.

Brunei prints Azim FOTO: mavrixonline.com/Scanpix

Viie miljardi dollarise (4,4 miljardit eurot) varandusega prints on Brunei troonipärimises neljas.

Ta tegutseb filmialal, olles ka mitme heategevusorganisatsiooni patroon ja on oma isa nõunik.

18. ROSS PEROT

Ross Perot (1930 - 2019) oli USA ärimees, filantroop ja poliitik, kes kandideeris 1992 ja 1996 USA presidendivalmistel.

USA ärimees ja poliitik Ross Perot FOTO: HANDOUT/Reuters/Scanpix

Ta oli firmade Electronic Data Systems ja Perot Systems asutaja ja tegevjuht.

Tema vara suurus on 3,7 miljardit dollarit (3,2 miljardit eurot), seda haldavad ta pärijad.

Prantsuse juurtega Perot astus 1949. aastal USA mereakadeemiasse ning hiljem oli ohvitser mitmel sõjalaeval, kaasa arvatud lennukikandjal.

Ta abiellus 1956. aastal Margot Birminghamiga, neil oli viis last ja 19 lapselast.

Perot suri 9. juulil 2019 vähem kui kaks nädalat enne oma 89. sünnipäeva leukeemiasse.

19. LIECHTENSTEINI VÜRST

Euroopa väikeriigi Liechtensteini vürst Hans Adam II on võimul 1989. aastast.

Liechtensteini vürst Hans Adam II FOTO: imago/Viennareport/ Leopold Nekula/VIENNAERPORT/Sxcanpix

1945. aastal sündinud vürsti täisnimi ja tiitlid on Johannes Adam II Ferdinand Alois Josef Maria Marko d'Aviano Pius von und zu Liechtenstein, Troppau ja Jägerndorfi hertsog, Riertbergi krahv.

Sankt Galleni ülikooli mikro- ja makroökonoomika eriala lõpetanud vürsti vara suurus on 3,5 miljardit dollarit (3 miljardit eurot).

2004 määras ta oma poja prints Aloisi oma asetäitjaks ning andis riigiasjad talle üle. Formaalselt täidab riigipea kohustusi siiski Hans Adam.

20. DONALD TRUMP

Donald Trump oli enne Ameerika Ühendriikide presidendiks saamist tuntud kinnisvaraärimees ja telenägu.

USA president Donald Trump FOTO: JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

73-aastase presidendi vara suurus on 3,1 miljardit dollarit (2,7 miljardit eurot).

Trumpi tuntakse nii tema vastuolulistest seisukohtadest kui mitmetest ärialastest ja eraelulistest skandaalidest.

Ta on kolmandat korda abielus, ta nüüdne naine on Sloveenia päritolu endine modell Melania Knauss, kes kannab esileedina nime Melania Trump.