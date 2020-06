ENNE JA NÜÜD ⟩ Austraallanna võttis 80 kilo kaalust alla, et rohkem Barbie moodi välja näha

Suur Barbie fänn, Sydneys elav Kayla Lavened, on paari aastaga alla võtnud natuke üle 80 kilo, et välja näha nagu tema lemmiknukk.

Kayla rääkis, et on tal on kaaluga olnud probleeme alates lapseeast ning ta on elu jooksul proovinud igasuguseid dieete. Kostüümikunstnikuna töötav australlanna tõdes, et tema vanemad teda lapsena kaalu kaotamise eest Barbie nukkudega ning on sellest ajast alates olnud Barbie esteetikasse armunud. Enne kaalulangust nimetas ta end koguni pluss-barbiks.