PILTUUDIS ⟩ Skandaaliga võitlevad keskerakondlased said müstilise abivahendi

Keskerakond on viimastel nädalatel olnud tule all, kuna võttis vastu salapärase 50 000 euro suuruse annetuse. Raha päritolu ja annetuse tegemise motiivide välja selgitamiseks on prokuratuur alustanud kriminaalmenetlust.

Pilvede taga on aga alati päike! Nimelt täitus täna kolm aastat päevast, mil erakonna peasekretäriks sai Mihhail Korb , teatati Keskerakonna Facebooki lehel. «Miša, nagu sõbrad ja kolleegid teda kutsuvad, on käinud selle aja jooksul läbi tulest ja veest. Aga nii karastub teras!» seisis teates.

Samuti on räägitud, et kui paned välja minnes kinga sisse neljalehelise ristiku, siis võid leida rikka armsama. Seda muidugi Korbile ei soovita, kuna kes teab, kust see rikkus pärit on ja kui suur skandaal sellest tulla võib...