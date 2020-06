Kena kopikas! WATEVA avaldas, kui palju raha Spotifyga tegelikult teenib

Hugo Martin Maasikas ja Kris Evan Säde rääkisid Raadio 2 saatele «Hommik!» antud intervjuus, et Spotifys teenib artist miljoni kuulamise pealt umbes 7000 eurot. See raha ei lähe aga ainult nende taskusse, sest maksta tuleb ka plaadifirmale ja alles jäänud summa läheb loo tegijate vahel jagamisele. Seega on majanduslikus mõttes kõige mõistlikum muusikat üksi luua, sest mida vähem liikmeid tiimis, seda rohkem raha on võimalik teenida.



Kõige mõistlikum on Wateva sõnul aga produtseerida plaadifirmadest sõltumatult: «Aga kunagi sa ei tea, kui tugev su lugu on. Plaadikas saab aidata veits promoda, aga tänapäeval see tasakaal on nii, et ei tea, kas on kasulik või ei ole,» nentis Maasikas. Mehed lisasid selgituseks, et Spotifyga aitavad asju ajada eraldi ettevõtted, kes aitavad artistidel oma auditooriumil silma peal hoida. Muu hulgas on võimalik välja selgitada, kas nende muusikat armastavad rohkem mehed või naised ning mis vanusegruppi suurem osa kuulajaid jääb. «Välismaal see info loeb, aga Eestis sa ei saa seda niimoodi võtta, sest see ei ole Eesti turu põhine,» laususid Säde ja Maasikas, et ülevaade tuleb eelkõige kasuks suurte tuuride korraldamisel.