KUULA ⟩ Parem kui originaal? Elina Nechayeva võttis ette peagi ilmuva Eurovisioni filmi tunnusloo

Mai keskpaigas avaldati Eurovisionist kõneleva komöödiafilmi peaosaliste duo Fire Saga võistlusloo video, mis on üle võlli «eurolik». Puudu ei ole ei maalilistest vaadetest, etno- ega elektrolikest elementidest, rääkimata tümpsuvast refräänist. Nüüd on pisut vastandliku versiooni loost «Volcano Man» avaldanud Elina Nechayeva, kes esitab lugu hoopis sulnimas võtmes. Eesti eurolaulik on oma kaveriga läinud lausa nii kaugele, et sellele on Rummu karjääris filmitud ka imekaunis muusikavideo.



Vaata ja võrdle – kumb versioon on parem?