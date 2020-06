Honey Boo Boo ema narkotest andis kokaiini suhtes positiivse tulemuse

Pärast taaskohtumist tütre Lauryn «Pumpkin» Shannoniga andis tõsielustaar Mama June Shannon saates «From Not to Hot: Family Crisis» nõusoleku uimastitestiks. Kuigi naise sõnul on ta juba mitu kuud puhas olnud, sai Dr. Ish Major laborist veidi teistsugused tulemused, vahendab TooFab.



Esiteks seletas arst, et Mama June tõepoolest ei valetanud pingepeavaldude ravimi Fioricet manustamise kohta. Ehkki naine tunnistas, et võttis paar päeva varem ka Xanaxit, siis sellest polnud tema organismis jälgegi. «Teie test näitab kokaiini suhtes positiivset tulemust,» tegi Dr. Ish teatavaks aga ühe halva uudise, mille peale Mama June puhkes nutma.