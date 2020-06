ÜLLATUS ⟩ Kanye West plaanib sammuda oma abikaasa jälgedes

Kui Kanyet saadab edu, siis kuulub ta oma naise ja tema õdedega ühte punti – Kim Kardashianil on KKW Beauty Line ja Kylie Jenneril Kylie Cosmetis, mis on välja andnud ka Khloe Koko Kollectioni. Tuleb aga mainida, et Kanye on sama teed minna üritanud ka varem. Aastal 2017 hankis ta endale õigused DONDA (Donda nime kandis tema ema- toim.) kosmeetika brändile, kuid see äri ei läinud kunagi käima.