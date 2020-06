Miks põlgas Kurt Cobain Nirvana kõige suuremat hitti?

See laul käib tihti läbi muusikaajaloo parimate laulude nimistutest. Cobain oli aga kontrarlane. Tema meelest polnud tegemist tema parima tööga. Muusik ütles väljaandele Rolling Stone antud intervjuus, et tal on peaaegu häbi seda lugu esitada: «Kõik on sellele laulule liiga palju keskendunud. See saab seetõttu nii palju tunnustust, sest inimesed on seda MTVst näinud miljon korda. See on nende ajudesse taotud.»

Kuigi paljud rokisõbrad on teisel arvamusel, ei pidanud Cobain seda lugu kõikidest oma teistest teosest paremaks. «Arvan, et olen kirjutanud palju teisi laule, mis sama head või isegi paremad. Kasvõi näiteks «Drain You» – see on sama hea kui «Teen Spirit». Armastan selle lüürikat ja ma ei väsi selle mängimisest iial. Võib-olla, kui see oleks sama populaarne kui «Teen Spirit», siis see ei meeldiks mulle nii väga,» seletas ta.

Kurt Cobain tundis tegelikult, et tegemist on klišeega. «Selle riff on nii sarnane Bostoni või (the Kingsmen’si) «Louie, Louieiga». Kui ma mõtlesin selle kitarrikäigu välja, vaatas Krist Novoselic mulle otsa ja ütles, et see on naeruväärne,» meenutas Cobain. «Sundisin bändi seda poolteist tundi järjest mängima.»

Cobain ei täpsustanud, milline Bostoni pala kõlab nagu «Smells Like Teen Spirit», kuid paljudele meenutas see nende igihaljast pala «More Than a Feeling». Sarnasust märkas ka Bostoni asutajaliige Tom Scholz, kuid sellest hoolimata polnud tal probleemi Nirvana inspiratsiooni näppamisega tema loomingust. Scholz võttis seda kui komplimenti ja tunnistas, et Nirvana võis tema lugu täiesti kogemata imiteerida. Ta nentis, et pole Nirvana muusikaga väga kursis, kuid need lood, mida ta oli kuulnud, meeldisid talle väga: «Hoolimata kontekstist, on au kõlada Nirvanaga samas õhuruumis.»