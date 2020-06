Alicia Keys: 20ndad olid mu elu kõige halvem aeg

Alicia sõnul ei tunne ta tänasel päeval enam, et oleks nii «pime» ja «teistest sõltuv» naine. Sobitumine pole enam prioriteet. Nüüd tunneb ta end mugavamalt just iseendana ja enda vaadete jagamisega. «Tulen nüüd kohast, kus mul on võimalik elada täisväärtuslikumalt oma enda nahas, minu vea, minu tunded, millele on nii raske lähedale pääseda,» seletas staar. «Me tahame ju enda südant kaitsta, eks? Me kõik teeme seda ühel või teisel viisil. Ja ma usun, et mu võime sinna pääseda on mul aidanud teistes inimestes sügavamat sidet luua.»