SKANDAAL ROOTSIS ⟩ Koroonapatsientidega tegelevad töötajad saavad kaitsevarustuse asemel t-särgi ja juustu

Haigla kirurgiaosakonnas töötav medõde Therése Mechlenburg sõnas, et personal on nördinud. «Me ei saa lisaks mitte mingisuguseid isikukaitsevahendeid, nagu haiglapersonal mõnes teises piirkonnas saab.»

«Mõistan, et need, kel on paljud tööd, võivad nii tunda. Kuid samas on see ka pisut kurb, kui kingituste üle nurisetakse,» sõnas Region Östergötlandi personalijuht Zilla Jonsson ja lisas, et kingituste näol oli tegemist piirkonnas töötavate inimeste tunnustamisega.