Viirushaiguse tagajärjel surnud Hiina lokulööjast arsti lesk sünnitas poja

Naine teatas Hiina sotsiaalmeedias lapse sünnist ja lisas: «Kallis mees, kas sa näed seda taevast? Oled andnud mulle viimase kingituse,» edastab cnn.com.

Li Wenliang töötas Wuhanis, kus koroonapandeemia möödunud aasta lõpul algas.

Möödunud aasta detsembris hakkas ta kolleegidele saatma sõnumeid, milles teatas seitsmest juhtumist, milles inimestel oli SARSi ehk ägedat raskekujulist respiratoorset sündroomi meenutavad sümptomid. Ta soovitas kaasarstidel kanda maske ja kaitseülikondi, kuna tema arvates oli tegemist väga nakkava viirusega.

Viirushaiguse Covid-19 tagajärjel surnud Hiina silmaarsti Li Wenliangi mälestamine. FOTO: MARK RALSTON/AFP/Scanpix

Võimud jõudsid Li saadetud sõnumite jälile, ta peeti detsembri lõpus kinni ja kuulati üle. Teda peeti ohtlikuks valetajaks.

Lid sunniti alla kirjutama dokumendile, milles ta pidi tunnistama, et levitas valeinformatsiooni ja tekitas ühiskonnas paanikat. Ta sunniti oma sõnu tagasi võtma.

Üsna varsti sai selgeks, et tegemist on uue koroonaviirusega SARS-CoV-2 ja viirushaigusega, mis sai nimetuseks Covid-19.

34-aastane Li nakatus koroonaviirusega tänavu 1. veebruaril ja suri juba 7. veebruaril.

Kui sai selgeks, et Lil oli olnud õigus ja tegemist on uue väga nakkava viirusega, tekitas see hiinlastes viha. Nende silmis sai haiguse eest hoiatanud arstist märter ja sõnavabaduse sümbol.

Avalik surve oli nii tugev, et võimud palusid Li perekonnalt andeks.

Li lesk sünnitas 12. juunil Wuhani naistehaiglas poja, peres oli varasemast ka poeg.

Lesk Fu sõnas pärast lapse sündi meediale, et mehe surma järel tekkis tal depressioon ning selleks, et ta last ei kaotaks, pandi ta haiglasse.

Hiinlanna sõnul oli ta abikaasa vastutustundlik arst, armastav abikaasa ja isa.

Naise teatel ei suutnud ta vanemale pojale kohe öelda, et isa on surnud, vaid ütles, et isa reisis välismaale. Nüüd vanem laps teab, et isa on surnud ega tule enam tagasi.

Hiinas on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 83 000 inimese, viirushaigusse on surnud 4634 inimest ja paranenud on 78 370 inimest.