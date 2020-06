KULLAST SÜDA ⟩ Barbra Streisand tegi George Floydi tütrele uskumatult helde kingituse

A post shared by GIGI FLOYD (@giannapinkfloyd_) on Jun 13, 2020 at 7:59am PDT

Pole teada, kui palju aktsiad Streisand lapsele kinkis. Hetkel on Disney aktsiate hinnaks umbes 115 dollarit ja kuigi hetkel on pandeemia tõttu firma tegevus pausil, näitab Wall Streeti ajalugu, et tegemist on äärmiselt kindla ettevõttega, kuhu aja jooksul investeerida. Tavaliselt teenivad inimesed Miki Hiire ja tema sõpradega raha kenasti tagasi.

Väikese Gianna ja George Floydi pere vastu on näidatud üles palju armastust ja toetust. Giannale pakuti stipendiumit Houstonis asuvas ülikoolis ja on teada, et ka Kanye West rajas talle ülikoolifondi. Lapse nimel on püsti pandud ka GoFundMe lehekülg, mis on nüüdseks kogunud juba üle kahe miljoni dollari.