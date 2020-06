ALATUD LAPSED ⟩ Kiirlaenu võtnud tütar tõi emale ja isale 10 000-eurose võla kaela

«Selles loos on tegemist pereliikmetega, kelle teadmisel naine dokumente kasutas. Küll aga ei olnud pereliikmed lõpuni teadlikud, mida täpselt naine nende dokumentidega teeb ning ilmselt ei olnud pereliikmed kursis, et naine võtab nii suures mahus laene krediidiasutustest, mille intressimäärad on sedavõrd kõrged,» kommenteeris Põhja ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Kadi Ruus juhtumit Elu24-le.