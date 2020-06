Erakordselt ettevõtliku ja eduka Muskide perekonna noorim liige, 45-aastane lõuna-aafriklanna Tosca on viimased kolm aastat pühendanud nn naiste-Netflixi arendamisele, mille eesmärgiks on ilma igasuguse valehäbita tuua ekraanile alati veidi põlu all olnud nõretavad romantikaromaanid. Ehk siis sisuliselt toota riiulisse ridamisi «50 halli varjundi» tüüpi filme ning siis naistelt nende vaatamise eest igakuiselt tasu küsida.