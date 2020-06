Prantsuse president: ajalooraamatutest ei eemaldata ühtegi nime ja tänavatelt ei võeta maha ühtegi kuju

Prantsusmaa on üks neid Euroopa riike, kus on palju koroonaviiruse nakkuse saanuid ja viirushaiguse tagajärjel surnuid ning Macroni teade leevendustest ja tühistamistest oli väga oodatud, teatab afp.com.

«Koroonajärgset majanduse turgutamist ei saa saavutada maksude tõstmisega ja seda me ei tee, sest Prantsusmaal on maailma ühed kõrgemad maksud,» sõnas Macron.

Ameerika Ühendriikidest alguse saanud rassismi- ja politseivägivalla vastased protestid on jõudnud ka Prantsusmaale.

FOTO: imago images/Panoramic/Elyxandro CEGARRA via www.imago-images.de/Scanpix

Prantsuse inimõigusorganisatsioonide teatel kannatavad diskrimineerimise all eelkõige viimasel ajal Prantsusmaale sisserännanud ja seda hoolimata nende nahavärvist.

«Prantsusmaal peavad kõigil olema võrdsed võimalused haridusele ja tööle. Sageli aga on need sisserändajad, kellel neid võimalusi ei ole, nende nahavärv on kas vale või paik, kust nad saabusid, ei sobi,» sõnas Macron.