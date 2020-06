PILDID ⟩ Algas kohus meelelahutaja Venno Loosaare üle

Ringkonnaprokurör Arika Almann selgitas, et Loosaarele ette heidetav tegu on toime pandud mitmeid aastaid tagasi ning jõudis õiguskaitseasutusteni alles nüüd, sest teo toimepanemise ajal ei saanud kannatanu noore ea tõttu aru sellest, mis temaga toimus.

Tuntud meelelahutaja lisas, et kogukond, kus ta elab on väga sõbralik ja avatud, ning kõigi lapsed käivad kõigi hoovis ja kodus mängimas.

«Me maadleme, mürame, lastega ja füüsiline kontakt on koguaeg olemas. Me oleme selline füüsiline perekond, et kui keegi tuleb külla, siis me kallistame või lahkub, siis me kallistame,» rääkis Loosaar.