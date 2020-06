Ootamatu mure! I Land Soundi korraldajad on hädas külaliste piirarvu saavutamisega

I Land Soundi korraldusmeeskond kuulutas 2. juunil, et festival on toimumas 16.-19. juulil vastavalt valitsuse kehtestatud suunistele ehk kõiki eeskirju ja ohutusnõudeid järgides. Nüüd selgub aga, et korraldajad jäid lootma õnnele. Praeguste piirangute tõttu ei tohi avalike ürituste publik ületada 1000 piiri ja kuna eelmüügist osteti pileteid kõvasti rohkem, sattusid korraldajad täbarasse olukorda, sest rahva huvi on suur ja piisavalt pileteid pole tagastatud.



«Nädala jooksul ei tagastanud piisav arv külalisi oma pileteid ning praeguseks hetkeks pole me saavutanud valitsuse kehtestatud külaliste piirarvu,» seisab korraldajate värskeimas avalduses. Samas kinnitatakse, et keerulisele olukorrale on juba välja mõeldud lahendus. Kõik detailid on kinnitamisel valla juhtorganisatsioonidega, millele saadakse lõplik vastuse pärast vallavalitsuse istungit tuleval teisipäeval, 16. juunil.