LENNUPÄEVIK ⟩ 15-aastane Eesti poiss jagab oma kogemusi üksinda reismisest koroonajärgses Euroopas

Madis koos teiste reisikaaslastega ootamas pääsu lennukile. FOTO: Erakogu

Meie värava ees ootasid juba uued reisijad.

Lennujaamast läbi kõndimine oli üpris tavaline peale selle, et lennujaam oli peaaegu täiesti inimtühi.

Kui jõudsin lennujaamast välja juhatavatele väravatele lähemale, märkasin vähemalt 15 politseinikku.

Nad olid seal selle jaoks, et kontrollida inimese dokumenti ja et küsida, kust nad algselt tulevad.

Kuna ma ütlesin ausalt, et minu alguspunkt oli Portugal, pidin ma maha istuma ja kirjutama alla lepingule, mis ütles, et ma nõustuksin sellega, et ma pean istuma karantiinis 14 päeva selle ja selle Eesti seaduse järgi.

Testi viiruse jaoks mulle ei tehtud, mis oli suur pettumus.

Pärast allakirjutamist suundusin pagasit võtma ja ootasin veel umbes 30 minutit, et seda kätte saada.

Kui pagas oli käes, läksin tervitama inimesi, kes vastu tulid ja sealt lõppes ka minu reis Portugalist Eestisse.

Lisan ka veel siia, et kuna inimesi tuli samal ajal palju, oleksin ma saanud täiesti vabalt läbi kõndida ilma, et mulle oleks kaks korda otsa vaadatud, aga kuna ma olen aus, siis ma läksin ühe politseiniku käest ise küsima, kas ta vaataks mind üle.

Samal ajal, kui ma kirjutasin alla paberile, tekkis mu kõrvale üks Frankfurdist tulnud mees, kes selgitas politseinikule, et ta peab tööle minema ja et ta ei saa karantiinis istuda.

Selle peale vastas politseinik, et need on reeglid ja ta ei tee neid ja ta ei tea midagi rohkemat.»