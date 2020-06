VIDEO ⟩ Hullem kui Hitler? Belgia seisab silmitsi kuningas Léopold II koloniaalpärandiga

Saksamaa diktaatori Adolf Hitleriga (1889 – 1945) võrreldud Belgia kuningas Léopold II on seni saanud olla rahus ja ta pärandit on väärtustatud.

Sellest aga vaikitakse, et kuningal olid Aafrikas orjad ja ta kasutas saadud tulu luksuslikuks eluks, ehitas kaks paleed, hiiglasliku kasvuhoone ja suure võidumonumendi. Palju need ehitised kokku maksma läksid, ei ole teada.

Tagantjärele on raske öelda ja arvata, kui palju Léopold II teadis, sai aru ja hoolis Kongos toime pandud julmustest. Fakt on see, et tema ajastul Kongo rahvaarv kahanes ja Belgia majandus õitses.