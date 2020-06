Teise põlve Rootsi kõrgushüppeimelt loodetakse rekordite purustamist

A post shared by Melwin Lycke Holm (@melwin.l.h) on Feb 9, 2020 at 12:48pm PST

Melwini eesmärgiks on saada oma nimele kuni 15-aastaste maailmarekord, selleks tuleb ületada latt 220 sentimeetri kõrguselt. Isa Stefani sõnul on see realistlik eesmärk, kuid liigset pinget ta oma pojale siiki peale panna ei soovi.

«Tulemused tulemusteks. Loomulikult teeb see rõõmu, kuid tähtsam on see, et laps ise tahab järjest paremaks saada,» rääkis Stefan Holm.