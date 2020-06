Meeleavaldajad arvavad, et Californias pooduna leitud afroameeriklane lintšiti

24-aastase Robert Fulleri surnukeha leiti 10. juuni varahommikul pargist puu küljes kõlkumas. Los Angelese politsei teatas 13. juunil, et tõenäoliselt oli tegemist enesetapuga, teatab foxnews.com.

Inimesed on asetanud lilli ja küünlaid Californias Palmedale'is asuva puu juurde, mille küljest leiti afroameeriklane Robert Fuller pooduna.

Mustanahaliste õiguste eest võitlevad meeleavaldajad asusid Fulleri perekonda toetama, nendega on liitunud ka võimuesindajaid.

Palmdale’i linn avaldas teate, milles edastas, et Fulleri pere peab saama tõe teada. Ringkonnavalitsust kontrolliv föderaalametnik Kathryn Barger ja vabariiklaste senaator Scott Wilk on kutsunud üles juhtumit sõltumatult uurima.

Internetis on Fulleri juhtumi uurimist nõudev lehekülg saanud sadu tuhandeid allkirju ning seda levitavad sotsiaalmeedias teiste seas tõsielustaar Kim Kardashian ja Oscari saanud näitleja Viola Davis.

«Kui seista siin puu all, siis see ei ole loogiline. Minu vend ei olnud depressioonis ega enesetapukalduvustega. Ta nautis elu ja rasked olukorrad olid tema jaoks huvitavad väljakutsed,» teatas Robert Fulleri õde Diamond Alexander.

Osa meeleavaldajaid arvab, et Fuller tapeti selle tõttu, et Palmdale’is oli mõni aeg varem politseivägivalla ja rassismi vastane meeleavaldus, mis häiris ultraparempoolseid ja neonatse.

Palmdale’i linn kuulub Antelope Valley metropolipiirkonda ja see on viimase kümne aastaga muutunud valgete linnast segalinnaks. Muutus ei ole toimunud rahulikult, vaid valgete ja sinna elama asunud värviliste vahel on pingeid.