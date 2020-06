KAUNID KAADRID ⟩ Rootsi prints ja printsess lubasid rahval heita pilgu nende isiklikku pildialbumisse

Carl Philip ja Sofia astusid altari ette 13. juunil 2015. Nende sotsiaalmeedias avaldatud fotodelt saab näha uus detaile nende tähtsast päevast – kuidas igavese liidu sõlmimiseks valmistuti ja millised emotsioonid nendega kaasnesid.



Koos fotodega avaldati ka lõik printsi poolt tehtud pulmakõnest: «Vahel on igal inimesel vaja langetada tähtsaid otsuseid. Otsuseid, mis kujundavad su tulevikku ja seda, kes sa oled ning veelgi enam – kelleks sa saada tahad. Tihti on selleks julgust vaja. Julgust, et mitte valida lihtne rada, vaid julgust, et valida keeruline, sest see on õige.»