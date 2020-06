KULLAFOND ⟩ Võrratult piinlik «Alo» tuletab meelde, mida me töölkäimise juures ei igatse

Osa 1: Rõõmus lahkumine

Algavas huumorisarjas kehastab populaarne Eesti koomik Tõnis Niinemets autoesinduses töötavat püüdlikku müügimeest nimega Alo, kelle elus ei lähe kaugeltki mitte kõik nõnda, nagu ta sooviks. Konkurents on karm ja tipus püsivad vaid vähesed. Sõprusest vihkamiseni on vaid üks imepisike samm...

Osa 2: Vanamees

On laoautode tühjendusmüügi viimane päev ja Alo peab müüma rohkem kui kunagi varem. Paraku külastab just sel päeval salongi Alo iidvana sõber Meinhard, kes kõigi imestuseks ikka veel kuidagi elus püsib. Kuna vanamehe eluküünal võib iga hetk kustuda, otsustab Alo teha sellest Meinhardi elu kõige ilusama päeva.

Osa 3: Võrdsus

Et võidelda ebavõrdsuse vastu, kuulutab Viljo välja võrdsuse päeva ning määrab vastutajaks Alo. Südikas müügimees seisab silmitsi suurte probleemidega: kas lasta naisi meeste riietusruumi, kas klient saab olla auto jaoks liiga lühike, kas lastele on rohkem lubatud ning kuidas öelda mustale mehele, et ta auto on liiga must?

Osa 4: Areneme veel

Käes on arenguvestluse päev, kus vaadatakse, kuhu ollakse jõudnud ja kuhu edasi. Tuleb välja, et kollektiivis on tõsised probleemid puhtuse ja hügieeniga. Alo satub taas pahaaimamatult piinlikku olukorda. Segasele päevale lisab vürtsi naabrimehe koer, kelle Guido pidi tööle kaasa võtma.

Osa 5: Töövari

Salong on elevil ja Kerdu on armukade, sest Alo saab endale töövarjuks piltilusa Marta. Kuna neiu soovib Aloga kahekesi olla, lähevad nad autoga proovisõidule, kaasas Bambergide pakid, mis tuleb Antslasse toimetada. Järgnev sõit paneb proovile nii auto kui Alo.

Osa 6: Öös on asju

Hommikul esinduses tööd alustades selgub, et majas toimub kummalisi asju. Süüdlase leidmiseks tuleb vaadata valvekaameraid. Selleks, et saladuseks ilmsiks ei tuleks, asub kogu meeskond tegustema, et salvestused hävitada.

Osa 7: Pantvangikriis

Viljol tuleb geniaalne idee, et esinduse sünnipäeva võiks nad sel aastal ise korraldada. Loositakse ülesanded ja rollid, mida enamus peab tüütuks lisakohustuseks. Järsku muutub päev tõsiselt ohtlikuks ja toimub pantvangikriis. Kes päästab päeva?

Osa 8: Esinduse juubel

Kollektiiv valmistub kirgikütvaks õhtuks, mil tähistatakse esinduse suurejoonelist juubelit. Mehaanikutest saavad üheks õhtuks mustkunstnikud, Viljost püstijalakoomik, Erkist baarman ja Guidost mängujuht. Mis saaks minna valesti? Loomulikult kõik. Kibestunud Rein plaanib endistele kolleegidele kättemaksu ning Kerduga emotsionaalset tantsukava ette valmistades avastab Alo Kerdu kohta saladuse, mis annab nende ühisele tulevikule täiesti uue mõõtme.

Osa 9: Aususe päev

Esinduse juubelipeo sündmustest enesekindlust saanud Alo unistab rohkem kui kunagi varem suhtest Kerduga. Viljo pole rahul töökollektiivis lokkava vassimise ja valetamisega ning korraldab aususe päeva. Kohale kutsutakse aususe ja meeskonnatöö guru Carlos ja esinduse töötajad lukustatakse tuppa, kust nad ei tohi enne väljuda, kui on omavahelised suhted ja töömoraali täielikult ümber hinnanud. Paraku ei mahu seltskond oma egode ja kompleksidega ühte tuppa ära ning olukord muutub kiirelt plahvatusohtlikuks, seades kahtluse alla edasise koostöö võimalikkuse.

Osa 10: Alo sünnipäev

Alol on sünnipäev, kuid kuna Viljo korraldatud aususe päeva koolitus ajas kollektiivi omavahel tülli, tähistab Alo sünnipäeva üksi. Kui peole satub kõige ootamatum külaline kõigist võimalikest – kibestunud ekskolleeg Rein, saab alguse ootamatuid pöördeid täis õhtu, millest ei puudu ka Alo ja Reinu sattumine tüdrukuteõhtule ja tsiklimeeste gängi. Lõpuks satub Kerdusse armunud Alo ootamatusse üheöösuhtesse, mille tagajärjed võivad mitte ainult Alo karjäärile, vaid kogu automüügiesindusele kriipsu peale tõmmata.

Erisaade: Pulmad