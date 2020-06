Endine Colombia iluduskuninganna jäi jalast ilma: armastan oma keha samamoodi nagu enne

Endisel iluduskuningannal eemaldati alakõhust tükk, kuid operatsiooni ajal tekkisid komplikatsioonid. Missi sõnul ei jõudnud veri enam tema vasakusse jalga, mistõttu tuli arstidel see amputeerida.

Alvarez krooniti Miss Colombia tiitliga 2011. aastal ning 2012. aastal esindas ta oma kodumaad Miss Universumi missivõistlusel. Pärast missivõistlust sai temast ka kohalik telenägu ning praeguseks hetkeks on tal Instagramis 1,6 miljonit jälgijat.

Just Instagramis jagaski Alvarez uudist, et tema jalg on amputeeritud ja jagas fännidega pilte sellest, kuidas tema perekond tal haiglas külas käis.

Miss tunnistas ka, et kuigi ta teab, et eelseisavad kuud saavad keerulised olema, on ta kindel, et parim on alles ees. «Armastan oma keha samamoodi nagu enne. Olen õnnelik, et olen siin ja saan kogeda uusi väljakutseid.»

Daniella Alvarez missivõistlusel Miss Universum 2012. FOTO: Scanpix/REUTERS

«Ma tean, et Jumala abiga saan ma hakkama,» lisas ta.