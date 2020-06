Kas Merylin Nau annab selle fotoga vihje, milliseid pilte ta OnlyFansis müüma hakkab?

View this post on Instagram

ATTENTION! Selle pildiga toon Teie ette siis kodumaiseid uudiseid 😁 Nimelt 1. Minult ja Anital (@anitasibul )tuleb mega suur projekt, mis muudab paljude elusid kindlasti karjääris kui ka finantsiliselt. Hetkel töötame selle nimel igapäevaselt. Kindlasti luban, et midagi JUST SELLIST on Eestis esmakordselt ning, mida enamusel läheb vaja... (paneb ajud ragistama eksole 🤣) . . 2. Yes, Onlyfansis olen TOP #6 TRENDIDNG all over the world. Seega tasub subscribida. Olen loov ning pakun ettearvamatut sisu. . . 3. Mul on palju uut teile pakkuda see suvi ning tasub oodata!!! 😘😘😘😘 . . (Aa ja ma ei tea, miks pükste sisevooder valge on 😅 küsige disainerilt @bonbonlingerie )