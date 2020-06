PILDID JA VIDEO ⟩ Arheoloogid kaardistasid georadari abil Vana-Rooma linna

«Georadari abil on võimalik näha linna sellisena, nagu ta kunagi oli. Me ei pea enam toetuma peaaegu väljakaevatud Pompeile. Saime teada, milline oli Falerii Novi kaua aega tagasi,» sõnas Cambridge’i ülikooli arheoloog Martin Millett.

Arheoloogid hakkasid Rooma lähedase kunagise linna vastu huvi tundma 19. sajandi lõpul ja seal väljakaevamisi tegema. Hiljem tehti ajalooliste dokumentide abil kindlaks, et tegemist on Falerii Noviga.

Milletti sõnul ei ole see kaart täpne ja on mõnevõrra udune.

Milletti sõnul said nad kohe aru, et üks ehitistest on tempel, sest sellele on trepid, sammastik ja altar.