Seksuaalrünnaku kohta avalduse teinud «Black Lives Matter» aktivist leiti loetud päevad hiljem surnuna

Kõigest 19-aastane Oluwatoyin Salau kadus mõned tunnid pärast seda, kui ta avaldas Twitteri vahendusel, et langes seksuaalrünnaku ohvriks.

Salau kirjutas 6. juunil Twitteris, et rünnak leidis aset Tallahassee linnas ja et teda ründas vanem meesterahvas. Postituses kirjutas Salau ka, et ta oli «maskeerunud Jumala meheks».

Naine lisas postituses, et on elanud «ebaõiglastes elutingimustes» ja et meesterahvas pakkus talle küüti kirikusse. «Ma usaldasin Püha Vaimu, et ta minu turvalisuse eest hoolitseks.»

Salau oli ka liikumise «Black Lives Matter» üks aktiviste. Tallahassee politsei sõnul nähti naist viimati 6. juunil. Naise sõnul pöördus ta politsei poole ka seoses seksuaalrünnakuga, kuid hetkel pole teada, kas sellega ka tegeleti.

Kohalik politsei teatas ametlikus avalduses, et nädalavahetusel leiti piirkonnast kahe kadunud inimese surnukehad. «Uurimise käigus leidis politsei piirkonnast kaks surnud inimest. Uurimise edenedes leiti ka kahtlusalune. Kahtlustatav on vahi all ja rohkem teavet hetkel pole.»

Noore naise lähedased sõnasid kohalikule väljaandele, et Salau surnukeha leiti pühapäeval. Naise pere toetuseks on loodud ka GoFundMe lehekülg.