USA-le välja antud narkokartelli juhtivliige külvas vägivalda ja kasvatas marihuaanat

Sarabia juhitud rühma üheks ülesandeks oli kõrvaldada Sinaloa kartelli vaidlustatud territooriumidel ja paikkondades asuvad konkurendid. Eriti puudutas see kirdes asuvat moonikasvatuspiirkonda ja marihuaanakasvandusi Chihuahua ja Durango osariikide vahel, vahendas Telemundo.

Sarabia kontrollis uimastite kasvatamist Durango ja Chihuahua piirkonnas, mis on Mehhiko loodeosas tuntud ka kui «kuldne kolmnurk» .

Sarabiat peetakse vastutavaks ka selle eest, et mehe vägivaldse tegevuse tagajärjel pandi piirkonnas toime palju inimrööve, väljapressimisi, salajasi matmisi ning ettevõtete ja kodude põletamisi.

Territooriumi kontrollimisel tekkis Sarabial ja tema vendadel vastasseis kuritegeliku rühmitusega «Ms», mis tingis selle, et otsustati liituda Sinaloa kartelliga, vahendas La Jornada.

2018. aasta detsembri alguses Mehhiko presidendiks valitud Andrés Manuel López Obradori valitsus on esimese 15 kuuga USA-le välja andnud 93 väidetavalt kuritegelike organistatsioonide heaks töötanud ja rahapesus ning narkokaubanduses süüdistatavat kurikaela.

López Obradori üheks suuremaks eesmärgiks on Ameerika Ühendriikidega heade suhete hoidmine.

Lopez Obrador on teatanud ka, et tema üheks suurimaks eesmärgiks on uimastisõjale punkti panek ja ta soovib kartelliliikmete püüdmise asemel keskenduda vägivalla vähendamisele.