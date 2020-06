VIDEO ⟩ Hiina miljardäri üritati päise päeva ajal ära röövida

Politsei sai 14. juunil kell 17.30 kohaliku aja järgi teate, et eravillasse on sisse murtud ja seal olijaid ähvardatakse relvadega.

Politseisse läks miljardär He Xiangjiani poeg, 55-aastane He Jianfeng, kellel õnnestus villast pääseda ja üle jõe ujuda.

He Xiangjiani tuntakse kui kodumasinate firma Midea Gropu asutajat. Ta asutas selle 1968 ja 2019. aastal oli firma tulu rohkem kui 33 miljardit dollarit (29 miljardit eurot).

Üks isik võrdles seda stseeniga märulifilmist, teine aga küsis, kui rumalad ja hulljulged olid kurjategijad, et nad üritasid seda teha päise päeva ajal.

South China Morgning Post kirjutas, et Hiinas on koroonaviirus peaaegu kontrolli alla, kuid pärast pandeemiat on paljudel inimestel raske ots otsaga kokku tullu ja inimröövi katse taga olnud võisid olla meeleheitel.