Selgusid järgmise aasta Eurovisioni kuupäevad

Eurovisioni ametlikul kodulehel hõisati välja, et järgmise aasta lauluvõistluse poolfinaalid toimuvad Rotterdamis 18. ja 20. mail ning finaal 22. mail. Hollandist pärit produktsioonitiim on elevil, et saab 2021. aasta Eurovisioni kallal edasi nokitseda. Lähikuudel selgub, kui palju võistlus võrreldes tänavuste plaanidega muutub.



«Lava jääb järgmisel aastal samaks, sest see oli juba selleks korraks valmis tehtud. Kõik muu sõltub aga sellest, mis on parasjagu võimalik ja mis sobib 2021. aasta meeleoludega,» kommenteeris peaprodutsent Sietse Bakker.