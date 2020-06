Rootsi jalgpallikohtunik tõmmunahalisele pallurile: las publik loobib sind banaanidega!

Rootsi jalgpalli kõrgema liiga klubi Östersunds FK kapten, 33-aastane Aly Keita sõnas klubi podcastis, et peamiselt on teda nahavärvi pärast sõimatud sotsiaalmeedias. Kuid kõige uskumatum solvang tuli hoopis kohtuniku käest.

«Mind on kutsutud neegriks ja olen kuulnud mitmeid teisigi solvavaid märkusi, kuid eelmisel hooajal ütles üks kohtunik mulle: «Jää vait! Mine tagasi väravasse, et pealtvaatajad saaksid sind banaanidega loopida!»»

Kohtunikuks oli Martin Strömbergsson, kes oli küll hetk hiljem öeldu pärast ka vabandanud, kuid see ei kergendanud Keita šokki.

«Ma ei suutnud oma kõrvu uskuda. Viiv hiljem kaotasin enda üle täielikult kontrolli. Nii kõrgel tasemel polnud midagi sellist varem kuulnud, kuigi teadsin, et madalamates liigades tuleb rassistlike solvanguid alatasa ette,» rääkis Keita Expressenile.

43-aastane kohtunik möönis, et tegi suure vea. Keita ütles, et ei kanna Strömbergssoni peale vimma. Asja avalikustas Keita selleks, et keegi midagi analoogilist ei kogeks - ei väljakul ega väljaspool väljakut.