«Mis tunne on?»: Rootsi kergejõustikulegend tegi stripparitest podcasti ja sattus raju kriitikarahe alla

«Mis tunne on elada ja töötada stripiklubis? Milline on elu eelarvamuste ja viha maailmas? Kiikame stripparite igapäeva ellu,» kõlas saate sissejuhatav tekst.

«Kriitika ei üllatanud mind. Arvan, et see on isegi lõbus. Mitmeid asju on kontekstist välja rebitud ja esitatakse vääralt. Kui podcasti kuulata, siis on võimalik märgata, et esitan ka kriitilisi küsimusi. Olen selle saate üle uhke,» sõnas Sjöberg.