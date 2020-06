Kas jaaniajal tuleb vihma kraesse või saab kuivalt läbi?

Tähtis on ka öine temperatuur, mis on neil kahel päeval 13 – 15 kraadi.

23. juunil on 20 – 23 kraadi sooja, paistab päike ja puhub kerge läänetuul. 24. juunil on paari kraadi võrra soojem, ilm on ikka päikeseline ja tuul puhub edelast.

23. juuni päeval on sooja 22 – 24 kraadi ja öösel 13 – 14 kraadi. 24. juuni päevaks lubatakse 22 – 25 kraadi sooja, kuid öösel on soojem 15 – 16 kraadi.

Selle portaali meteoroloogide ennustuse kohaselt on 23. juuni päeval oodata 20 - 22 kraadi sooja ja öösel 14 kraadi sooja. Umbes samasugune ilm on ka 24. juunil.

On olnud aastaid, mil jaaniaeg on olnud kas sügisene või lausa talvine. Temperatuur on pluss 10 kraadi juures ja alla selle ning on sadanud on kas vihma või lörtsi.