Alastijooksu maailmameister tegi oma Tallinna koduhoovis paljastava virtuaaljooksu

«Kuna üritus jäi Soomes ära, koroona, eks ole, korraldati see virtuaaljooksuna. Esmaspäeval sai ühe sõbraga koos minu aias umbes 100 ringi lipatud ja 10 kilomeetrit joostud,» rääkis Andres Jakovlev Elu24-le ja lisas, et mõte seekordsel virtuaalsel alastijooksul Nakukymppi osaleda kargas talle pähe alles eelmise nädala pühapäeva õhtul.

Alasti maratonil osalemise mõte sai Jakovlevi sõnul alguse sellest, et eelmise aasta kevadeks oli ta jooksnud üheksa maratoni.

«Juuni alguses toimus Soomes selline tore võistlus nagu Nakukymppi. Põhidistantsiks on 10 kilomeetrit ja seal osaleb igal aastal paarsada jooksjat,» seletas Jakovlev.

Võistlusel on ainsa kehakattena lubatud jalatsid ja peakate, naistel soovi korral ka rinnahoidja.

Nakukymppi alastijooksu raja ääres on osalejate kõrval alati ka palju pealtvaatajaid. FOTO: Erakogu

Kuna aga eelmisel aastal oli üldse teist korda võistluse ajaloos kavas ka maratonidistants, siis mõtleski Jakovlev, et tema kümnes maraton võiks veidi erilisem olla.

«Maratoni jooksis kokku viis inimest ja mina tulin esimeseks. Vahva on ikka maailmameister olla, kuigi eks see üks selline küsitava väärtusega tiitel ole,» muigas Jakovlev.

Andres Jakovlev tuli 2019. aasta Nakukymppi võistlusel alastimaratoni maailmameistriks. FOTO: Erakogu

Soomes on Nakukymppi iga-aastane traditsioon. 2019. aastal toimus see Soomes Padasjokil 16. korda.

Esimene alastimaraton toimus Padasjokil 2017. aastal, mil selle võitis samuti eestlane Janek Oblikas.

Kas selline traditsioon võiks ka Eestis olla, ei oska Jakovlev öelda.

«Eks seda on aeg-ajalt ikka küsitud, kas Eestis saaks ka sellist asja korraldada. Saaks kindlasti. Ma arvan, et kõik on paljalt jooksnud saunast lumehange või käinud alasti ujumas,» sõnas Jakovlev. Samas lisas ta, et Soome on ju siinsamas lähedal ja kord aastas selline pull seal ette võtta on täitsa paras.

«Eks tal tegelikult ole ka kergelt teraapiline toime. Alguses on ikka väga kummaline, mis mõttes koorid end ihualasti ja hakkad lippama. Aga mingi hetk muutub see täitsa normaalseks,» tunnistas Jakovlev ja lisas, et ilmselt aitab see ka ennast oma kehas paremini tunda ka.

Kui nüüd maratonijooksjad ja pikema distantsi jooksjad kaitsevad end alati erinevate võimalike hõõrumiste eest, siis kuidas on alastimaratonil? Seal ju nibusid plaasterdama ei pea, sest särki, mis keha hõõruks, seljas ei ole.

«Ega kaitse osas mingit väga vahet ei ole, kas riided on seljas või mitte. Minul ei kipu õnneks kuskilt hõõruma, olgu riietega või ilma,» tunnistas Jakovlev.

Samas arvas ta, et neil kellel on õrnem nahk, neil hakkab hõõruma nii üht- kui teistpidi. «Abiks ikka vaseliin ja plaastrid. Aga ega ma väga kaasa rääkida ses suhtes ei oska, kui pole pidanud selle murega tegelema,» lisas Jakovlev.

Nakukymppi 2019. FOTO: Erakogu

Üks, mis on aga Jakovlevi sõnul sellise ürituse juures veidike jama, on see, et eks see tõmbab paratamatult meedia tähelepanu.