Räppar marp$ süüdistab politseid kiusamises: kirjutasin avalduse, aga ilmselt ei tehta mitte midagi

Twitteris avaldati mai lõpus USA politseivägivalla üle arutlevas lõimes video, milles Eesti politseinikud panevad raudu noore mehe. Anonüümse operaatori sõnul oli politsei Tallinnas Balti Jaama lähistel seal varem toimunud kakluse pärast, millesse oli seotud ka hetkel looga «Botased» laineid lööv marp$. 18-aastane räppar olevat hakanud politsei tööd segama, mistõttu suruti ta auto kapotile pikali ja väänati tal käed raudu. «marp$ hakkas lõugama kõrval ja ei kuulanud üldse,» meenutas filmija. Sotsiaalmeedias laineid löönud video autori sõnul keeldus marp$ politseiga koostööd tegemast, mistõttu ta lõpuks «väänati ära».



Politsei- ja piirivalveameti teatel kulgesid öised sündmused järgnevalt: «28. mai öösel kella poole kahe ajal sai politsei väljakutse Tallinnas Toompuiesteele, kus teatati kallaletungist. Kannatanu abistamise käigus peeti kinni agressiivselt käitunud noormees, kes ei olnud seotud konkreetse sündmusega, kuid häiris patrulli tööd ja rikkus patrulli poolt temale kehtestatud viibimiskeeldu. Noormees toimetati kainenema.»

«Olin sõpradega väljas ja üks neist tõmbas klaasikilluga endal käe katki ning pärast seda koperdas ta ühele taksole otsa. See taksojuht astus autos välja ja tahtis mu sõbrale peksa anda, aga ma astusin vahele,» räägib marp$ lõpuks ära omapoolse versiooni juhtunust. Muusik oli püüdnud raevunud taksojuhti maha rahustada, kuid sai hoopis hoobi näkku. «Ta lõi ära, hüppas kohe tagasi oma autosse ja sõitis minema.»

Räppar oli seejärel otsustanud koju minna, kuid selleks oli liiga hilja – tema sõbra sõbrad olid sündmuskohale kutsunud politsei ja kiirabi. «Mina tahtsin koju minna. Pakkusin, et lähme minu poole, paneme haavale midagi peale ja siis haiglasse, aga teised tahtsid kohe kiirabi ja politsei kohale kutsuda,» seletab ta. «Olime seal Balti Jaamas ja siis järsku oli juba politseiauto kohal. Nad hakkasid kohe mu sõpra küsitlema – tal oli käsi katki ja arvati vist, et hoopis tema lõi mind. Ütlesin neile kohe, et ei ole nii ja hoopis see taksojuht lõi mind, aga nad käskisid mul vait olla.»

«Olin umbes kolm minutit vait ja siis nad hakkasid uuesti mu sõpra küsitlema. Mu sõber on alaealine, ta oli täis ja ei vastanud nende küsimustele ning ma hüüdsin teist korda, et nad on saanud asjadest täiesti valesti aru,» lausub marp$. «Ma ei jõudnud seda lauset lõpetadagi, kui üks politseinik tuli ja tõukas mind. Uurisin temalt, et mis õigusega ta niimoodi vägivallatseb ja palusin end ära kuulata, aga lihtsalt poole lause pealt hakati mind ära väänama. Lihtsalt jõuga suruti mind maha, pandi käed raudu ja viidi jaoskonda.»

marp$ politsei haardes. FOTO: Kuvatõmmis videost

«See on ehe näide sellest, kui politseinikel on igav ja nad tunnevad ära mingi tüübi, keda võiks kiusata. Ma ei hakka ju kahele mendile niimoodi vastu – see oli konkreetselt kiusamine,» väidab ta. Kuna marp$ tunneb, et talle tehti liiga, siis esitas ta teda karmilt kohelnud politseinike vastu ka kaebuse. «Kirjutasin avalduse, aga ilmselt ei tehta mitte midagi. Mulle öeldi politseist, et nad ei saa mu kaebust objektiivselt võtta, aga eks näis.»