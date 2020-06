VIDEO ⟩ Kas India välijõusaali kasutasid kummitused või oli see vemp?

Kohalikud märkasid, et treeninguks mõeldud seadmed liiguvad, kuid kedagi ei ole näha ja nad kutsusid politsei, teatab thesun.co.uk.

Sündmuspaigale läinud politsenikud nägid sama ja tegid nähtust video, mida politsei pressiesindaja Rahul Srivastav jagas Twitteris, kus seda on vadatud ligi 200 000 korda.

Videol on näha politseinikke seismas ühe treeningseadme juures, mis nagu iseenesest liigub, kuid kedagi ei ole näha seda kasutamas. Väidetavalt liikus teine seade samamoodi.

Videot näinud kommenteerisid sotsiaalmeedias, et kindlasti ei olnud need kummitused või mingid üleloomulikud jõud, vaid tõenäoliselt oli tegemist vembuga.

«Kummitusi ei ole kuskil näha. Tegemist oli kellegi vembuga, mis võib kahjustada pargi ja treeningkoha mainet. Park kannab kohaliku tuntud isiku nime ja inimesed võivad arvata, et tema käis kummitusena seal treenimas. Kõik see on tegelikult vale, mida ei tuleks levitada,» teatas näitleja sotsiaalmeedias.