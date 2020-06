MAGUSAD PILDID ⟩ Nooruspõlves «veidrikuks» kutsutud naine näitab nüüd oma kiusajatele koha kätte

Nüüdseks on naine oma kiusajatele koha kätte näidanud, saades kuulsaks ja rikkaks, kirjutab Briti kõmuleht Daily Star.

Kooliajal vältisid teised klassikaaslased teda. Ta sõi lõunat vetsus, sest ta ei tahtnud kokku puutuda kiusajatega, kes teda «veidrikuks» kutsusid.

Aucklandist pärit sisulooja meenutab oma kooliaega nõnda: «Mind kiusati igapäevaselt.»

«Lõpuks läks asi nii kaugele, et hakkasin tundma häbi, sest mul polnud sõpru ja istusin lõunapauside ajal vetsus. Keegi ei tahtnud minuga koos mängida, sest nad pidasid mind veidraks tüdrukuks.»

«Ma polnud kunagi populaarne ja iga kord, kui mõni kutt üritas minuga koolis rääkida, hakkasid populaarsed tüdrukud mind maha tegema, kuniks poisid mu vastu enam huvi ei tundnud,» meenutab ta.

Ometigi ei kavatsenud Lily end lapsepõlves kogetu pärast elus tagasi hoida. Ta alustas hoopis seksikate piltide müümisega ning nüüdseks on tal Instagramis 1,9 miljonit fänni.

Lisaks teenib 27-aastane naine kopsakaid summasid ka sponsorpostituste pealt. Nüüdseks on naisel ka OnlyFansi leheküljel rohkelt fänne, mis toob talle igakuiselt tuhandeid eurosid sisse.

Tänu sellele elab Lily nüüd vägagi luksuslikult. Tema garderoob on täis luksusbrändide riideid, ehteid ja käekotte. Lisaks armastab naine reisimist ning teeb ka seda luksuslikult, eelistades erarandades peesitamist ja uhkete jahtidega sõitmist.

Lily sõnul jälgivad kiusajad, kes tegid ta elu kord põrguks, nüüd kõike, mida ta teeb. «Tüdrukud, kes mind koolis kiusasid, vaatavad nüüd mu Instagrami-lugusid ja näevad, millega ma tegelen.»

«Nad elavad nüüd tavalist ja normaalset elu, mida ei saa minu omaga isegi võrrelda.»

Kuigi modell paistab veidi rõõmustavat selle üle, et ta kiusajad nüüd kadedust tunnevad, leiab ta siiski, et inimeste vastu tuleb hea olla. Lisaks usub ta, et rasked aastad koolis on õpetanud talle, kuidas olla teiste vastu hea ning kuidas suhelda inimestega, kes vahel samuti tunnevad end üksildasena.

«Ma vastan OnlyFansis kõigile sõnumitele ning mul on kõigi oma fännidega personaalne sõprussuhe.»

«Me räägime nii, nagu me oleks ka päriselus sõbrad - huvitav on oma fänne tundma õppida ning teada saada, kuidas nad elavad. Nad on kõik väga erinevad,» selgitab Lily.

«Ma tunnen, et see tuleb sulle kasuks, kui sa oled kõigi vastu kena.»

«Mulle ei meeldi näha, kui inimesed on üksteise vastu õelad, eriti mu Instagrami kommentaarides. Seega ma eemaldan kõik õelad kommentaarid.»