Täiesti hull värk: Mike Tysoni tiim nõuab matši valitseva maailmameistriga!

Fury promootor Frank Warren kinnitas, et nad on ettepaneku saanud, kuid pole matšist väga huvitatud.

«Tean, et asjast on räägitud, minuga küll mitte. Tõele au andes pole me huvitatud,» kommenteeris Warren.

Varem on räägitud, et Tyson kohtub Evander Holyfieldiga. Warreni meelest ei peaks Tyson üldse enam poksima.

«Mike on vana. Ta pole kindlasti parem kui 15-16 aastat tagasi, kui ta sai lüüa Danny Williamsi ja Kevin McBride`i käest. Olen totaalselt selle mõtte vastu. Ükskõik, kohtuks siis Mike Holyfieldi, Roy Jonesi või Tyson Furyga. See oleks vale.»

«Tema «Parim enne» pole mitte möödas, vaid see on igavikku hävinud. Ta ei peaks seda tegema. Sellisel poksil võivad olla kurvad tagajärjed,» lisas Warren.

«Kindlasti leidub rohkelt idioote, kes sellise matši vaatamise eest maksavad. Jah, kui Tyson osaleb näidismatšis, millel on ettevalmistatud koreograafia, siis sellest ma saan aru. Kõik muu on täiesti absurdselt hull värk,» arvas Warren.

WBC tegevjuht Mauricio Sulaiman sõnas aga, et Tyson võiks Furyga ringis kohtuda. Briti raskekaalu poksija Dillian Whyte kardab, et Tyson võib sellises matšis isegi surma saada.

Tyson saab juuni lõpus 54-aastaseks. Viimased paar kuud on ta treeninud maineka vabavõitlustreeneri Rafael Cordeiro juhendamisel. Fury on rääkinud, et kohtub järgmisena kas Deontay Wilderi või Anthony Joshuaga. Britt on võitnud kõik seni peetud 30 matši.