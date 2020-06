Taani tippujuja kaotas raseduse tõttu kogu sissetuleku

Taani ujumisliidu juht Lars Green Bach kommenteeris juhtunut napisõnaliselt: «Toetus on määratud vastavalt edukusele ja eduvõimalustele tulevikus. Jeanette ütles, et on rase. Oli ilmselge, et teda ootab ees võistlupaus. Nii me asja käsitlesimegi.»