USAs vahistati kaks «Black Lives Matter» liikumisel osalenud naisaktivisti tapnud mees

Orange County vanglaprotokollis märgiti, et Glee vastu esitati algselt süüdistus inimröövis terroriseerimise eesmärgil.

6. juunil avaldas Salau mõned tunnid enne kadumist Twitteri vahendusel, et langes seksuaalrünnaku ohvriks.

Mid 40's lives in a gray painted duplex apartment style house drives a white clean Silverado Chevrolet truck https://t.co/psDCtYva2n

Naine kirjutas, et rünnak leidis aset Tallahassee linnas ja et teda ründas vanem meesterahvas. Postituses kirjutas Salau ka, et ta oli «maskeerunud Jumala meheks». Loe sellest pikemalt Elu24s varem avaldatud loost.