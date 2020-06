Abielus õpetaja meelitas õpilase endaga seksima ja ähvardas teda hiljem

Väidetavalt sai 37-aastane Meghan Mary Rodriguezi ja 17-aastase õpilase vahel seksiga lõppenud suhe alguse platooniliste tekstisõnumite üksteisele saatmisest, vahendas Daily Mail.

Abielus õpetaja ja spordipoisist õpilase suhe päädis sellega, kui nad möödunud suvel ühe kohtumise ajal Navarra keskkooli klassiruumis seksisid. Noormees oli vahetuslt enne kohtumist tulnud just jalgpallitrennist.

Õpilane rääkis juhtunust lõpuks oma vanematele, sest ta rääkis Rodriguesele, et ei ole romantiliste suhete jätkamisest huvitatud ja oli mures, et õpetaja kukutab ta enda aines läbi.

Õpilase sõnul olid nad õpetajaga 2019. aasta suvel kaitsmata vahekorras, sest Rodriguez väitis, et on viljatu.

Santa Rosa šerifijaoskond sai anonüümse vihje õpetaja kohta tänavu 3. märtsil.

Samal päeval võtsid võimuesindajad õpetajaga ühendus, mispeale teatas Rodriguez, et vajab advokaati.

Juhtumiga tegeleva uurija sõnul kutsus Rodriguez võimuesindaja kooli tagasi direktori kabinetti ning uuris, millised on järgmised sammud.

«Meghan küsis minult, mis edasi saab,» kirjutas uurija raportis.

«Selgitasin talle, et pean veel uurimisega tegelema ja selle lõppedes on tõenäoline, et naise suhtes esitatakse vahistamismäärus. Seejärel küsis ta minult, milline võib olla vähem äärmuslik tulemus. Ma ütlesin talle, et vähem äärmus on see, et midagi ei juhtu,» jätkas uurija raportis.

Samal päeval eitas Rodriguez kooli administratsioonile väidetavat õpilasega seksimist, kuid tunnistas, et nad suudlesid.

4. märtsil küsitles politsei Rodriguezi abikaasat, kes tunnistas, et oli oma naise telefonis näinud õpilaselt tulnud sõnumit, kus poiss nimetas naist "armsaks õpetajaks".

Rodriguezi abikaasa rääkis uurijatele, et kui ta nägi naist õpilasega üksteisele tekstsõnumeid saatmas, ei pidanud ta seda sobivaks käitumiseks.

28. aprillil politseile antud ütluste käigus tunnistas 17-aastane noormees, et Rodriguez osales üha enam tema isiklikus elus ja soosis teda teiste õpilaste ees.

Noormees hakkas aga oma hinnete pärast muretsema pärast seda, kui Orlandosse tehtud reisi ajal rääkis Rodriguez talle, et poiss ei meeldinud ühele teisele õpetajale Suzanne Wilcoxile, kes teadis, et noormees oli õpetaja tundeid riivanud ja arvas, et nad on romantiliselt seotud.

Õpilane väitis, et Rodriguez oli tema peale nii vihane ja pettunud, et ta ajas hotellitoast kuus inimest välja selleks, et nad saaksid 15 minutit rääkida sellest, millised on noormehe tunded õpetaja vastu.

Noormees tunnistas uurijatele, et tal ei olnud naise vastu mingisuguseid tundeid.

Sama tunnistas noormees ka õpetajale, mispeale küsis naine temalt, kas poiss peab teda litsiks.

Noormehe sõnul algatas Rodriguez kohtumised.

Vahistamisaruande kohaselt seksisid õpilane ja õpetaja vaid ühe korra ja noormees kahetses seda hiljem väga.

Rodriguez esitas 28. mail Santa Rosa maakonna koolile lahkumisavalduse.

«Juhtunut uuriti ja ta otsustas siit töölt lahkuda,» rääkis koolipiirkonna personaliosakonna ülemjuhataja Connie Carnley Pensacola News Journalile.

Rodriguez vahistati ja talle esitati süüdistus alaealise seksuaalse rünnaku eest teise astme kuriteo toimepanemises 11. juunil.