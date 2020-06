UUED TUULED ⟩ Teleajakirjanik Heelia Sillamaa on lapseootel ja kolib Tallinnast ära

Lisaks lapse sünnile ootab Heeliat ees veel teinegi suur elumuutus - ta kolib Tallinnast Viljandisse. «Kuna mu elukaaslane elab Viljandis, leidsime üheskoos, et koos lapsega on rahulikum ja mugavam elada seal.»

Küll aga ei tähenda see seda, et Heelia kaoks avalikkuse eest täielikult. «Saladuskatte all võin öelda, et paar projekti on mul siiski veel käsil ja täiesti ära ma ei kao.»