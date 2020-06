BOLLYJAANID ⟩ Kirevas India Romeo ja Julia loos «Veerey pulmad» löövad tunded lõkkele nagu muiste

See on Bollywoodi stiilis Romeo ja Julia lugu, täis värve, muusikat ja tantsu. Veer on šarmantne mees, keda kõik armastavad. Ta käib mööda Delhit ringi ennetades röövimisi ja annetades raha südantlõhestavate lugudega abivajajatele. Lihtne on olla nii helde, kui sul on olemas isa rikkalikud fondid, kuhu sisse sukelduda. Tema isa Prabhu Arora juhib edukat rõivatootmise ettevõtet ja talub kannatlikult oma poja koerustükke.