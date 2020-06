Apollo Kino toob esimesena Eestis turule kuupõhised kinopaketid

«Apollo Kinopassi näol on tegemist revolutsiooniga Eesti kinomaastikul, pakkudes kinosõpradele ainulaadset võimalust külastada Apollo kinosid fikseeritud kuutasu alusel nii palju kui filme ja jaksu jätkub,» tutvustab uut paketti Apollo Kino Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm , kelle sõnul on antud projektiga töötatud juba üle aasta.

Fikseeritud kuutasupõhised kinopaketid on Ärmi kinnitusel levinud nii USAs kui ka Euroopas. «Oleme saanud palju inspiratsiooni rahvusvahelistelt kinokettidelt küpsetelt kinoturgudelt, kuid kohandasime neid, võttes arvesse Apollo Kino külastajate käitumist,» kommenteeris Ärm.

«Igal Apollo Kinopassi paketil on täiendavad hüved nagu näiteks soodustused staaritoolidele või VIP-üritused esilinastustele. Usume, et iga kinosõber leiab meie pakettide hulgast just selle õige, mis sobitub tema kinokülastuste harjumuste ning eelistustega,» sõnas Ärm.